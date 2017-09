Punkkonzert um 14 Uhr? Ja, im „Kleinen Gürzenich“!

Eschweiler. Zu einer rustikalen Sonntagsmatinee mit 77-Punkrock-Klängen der Frankfurter Lokalmatadoren „Copy Cats“ lädt der „Kleine Gürzenich“ in der Schnellengasse am Sonntag, 1. Oktober, ab 14 Uhr.

„77“ bezeichnet dabei das Jahr, in dem der Punk erwachsen wurde, nachdem in Großbritannien und den USA Bands wie „The Clash“, „The Vibrators“ oder die legendären „Sex Pistols“ in aller Munde waren. Die „Copy Cats“ sind seit 1991 mit ihrer Mission „Hauptsache es macht Spaß“ unterwegs. Wie viele Combos ihrer Art starteten sie als reine Coverband und durchliefen zahlreiche Besetzungswechsel, bevor sie 1998 ihre erste Single und später eine LP aufnahmen.

Mit Silke (Gesang), Tommi (Schlagzeug), Heiko (Bass) und Tim (Gitarre) zelebrieren die „Copy Cats“ eigenen Angaben zufolge rauen bis romantisch verklärten Punk, der in der bekannt kuschelig-engen Atmosphäre des „Gürz“ den idealen Soundtrack für einen rockigen Livemusik-Sonntag bieten dürfte. Der Eintritt zu diesem Konzert mit den „Copy Cats“ ist frei.