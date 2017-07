Eschweiler.

Da staunten die Kinder nicht schlecht, als Johannes Birkenstock einen etwa zehn Zentimeter großen, leblosen Krebs in die Höhe hielt. Erst wenige Minuten zuvor war er von Kindern aus dem Blausteinsee gefischt worden. Während er nur noch als totes Exemplar betrachtet werden konnte, herrschte in den Petrischalen und Becherlupen auf dem Tisch am Container des Segelclubs das pure, hektische Leben.