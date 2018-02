Eschweiler Prinzenwagen: Liebfrauenschule arbeitet mit Jacques Tilly

Der Bau des Prinzenwagens: Fotos von etwas, das noch niemand sehen darf

Mit Kunstpädagogin Petra Schmitz entstanden zunächst Skizzen, Bilder und Modelle, nach denen der Prinzenwagen mit vielen Helfern der Dürwisser Narrengarde schließlich live, in Farbe und 3-D gefertigt wurde. Mit von der Partie als Mentor war außerdem der renommierte Düsseldorfer Zugwagendesigner Jacques Tilly.

Nach den Sommerferien, so BLS-Schulleiter Carsten Gier mit sichtlichem Stolz über seine Mannschaft, stellte sich das gute Gefühl ein, dass es was werden könnte mit dem anspruchsvollen Ansinnen. Und spätestens jetzt zeigt sich die gesamte innere Verzwicktheit des P-Wagen-Projektes. Ebenso wie das prinzliche Outfit vor einem bestimmten Termin nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden darf, verhält es sich auch mit dem Prinzenwagen, der erst im Rosenmontagszug der Allgemeinheit präsentiert wird. Dennoch hat Brigitte Averdung-Häfner eine eindrucksvolle Fotostrecke mit detaillierten Werkstatt-Aufnahmen der jungen Leute hinbekommen, die man in der Sparkasse an der Marienstraße anschauen kann.

Was wir bereits über das diesjährige „Prinz-O-Mobil“ in Erfahrung bringen konnten, sind Design-Elemente wie Stadtwappen, das Konterfei Patricks I., Noten, Gitarren, Werkzeuge und ein Fußball, also markante Symbole aus dem Zivil-Leben von Patrick & Michael. Bis Anfang Januar dauerte es übrigens, bis schließlich der TÜV-Prüfer seine Plakette auf den fertiggestellten Prinzenwagen klebte. Carsten Gier sprach davon, dass das „P-Wagen-Projekt“ trotz großer Mühen und immerwährenden Zeitdrucks ein schönes Symbol für Zusammenarbeit, Freundschaft und ein tolles Miteinander sei, unter Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, Hausmeistern, Karnevalisten, Foto-Künstlern und den Ausstellungs-Gastgebern der Sparkasse.

Bei der Vernissage in der Marienstraße gab es wie eingangs erwähnt das volle Jecken-Programm, unter anderem mit dem Nachwuchs-Tanzpaar der Narrengarde, den Pagen, den instrumental wie gesanglich gut aufgestellten Prinzenbläsern und Vertretern zahlreicher Karnevalsgesellschaften. Da ging die kreative Leistung der BLS-Schülerinnen und –Schüler und der Fotografin fast schon ein wenig im allgemeinen Trubel unter. Aber wer weiß: vielleicht war das ja nur der Anfang einer kommenden Serie toller Kooperationen zwischen Karnevalisten und jungen Leuten. (psi)