Eschweiler.

Mit jeder Zahl wurde es etwas lauter im Speisesaal des Seniorenheims Pro Seniore. „Die hab ich!“, „Die kommt jedes Mal!“ – so oder so ähnlich hörte man das Murmeln in jeder Ecke. Erst die „7“, dann die „44“ und schon hallte der erste Ruf von einem Tisch: „Bingo!“.