Eschweiler.

So mancher Krug ist übervoll und droht, überzulaufen. Schließlich steigen die Ansprüche, die der Alltag an viele Menschen stellt, in unserer umtriebigen bis permanent hektischen Zeit immer weiter an. Mehr als 120 Pilger der Kevelaer-Bruderschaft Eschweiler machten sich nun am Sonntagmorgen unter dem Leitsatz „Füllt die Krüge“ auf den 103 Kilometer langen Weg in Richtung des Gnadenortes am Niederrhein, um zumindest für eine Woche diesen auch oftmals selbst auferlegten Ansprüchen im wahrsten Sinne des Wortes zu entgehen, die womöglich mit überflüssigem Ballast gefüllten Krüge zu leeren, um sie mit dem „Quell des Lebens“ neu zu füllen.