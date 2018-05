Eschweiler.

Zu den schönen musikalischen Traditionen in Eschweiler gehörte auch in diesem Jahr zu Pfingstsonntag eine Begegnung mit „Miss Melli & Fats‘ Jazz Cats“ im Talbahnhof. Pfingsten zählt als „Fest der Aussendung des heiligen Geistes“ in unseren Breiten nicht gerade als die Gelegenheit, die man mit viel Musik in Verbindung bringt.