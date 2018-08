Eschweiler-St - Pfarrfest in St. Jöris hält ein buntes Programm bereit

Eschweiler-St.

Jöris. Sonnenschein, ein leichter Wind und angenehme Temperaturen um die 27 Grad: Am Sonntag herrschte das perfekte Wetter für das Pfarrfest in St. Jöris. Auf der großen Wiese vor der Klosterkirche feierten die Bewohner des Stadtteils von mittags bis in den frühen Abend.