Eschweiler.

Sein Vermächtnis lebt fort. Auch 27 Jahre nach seinem Tod. Paul Brief, anerkannter Architekt und Bauingenieur aus Eschweiler mit vielfältigen gesellschaftlichen und sozialen Kontakten und Ambitionen in der Region, gründete nach der Geburt seines geistig behinderten Sohnes mit seinem Privatvermögen den Verein „Rehabilitationszentrum Eschweiler e.V.“, der in einer ehemaligen Schule in Baesweiler eine Einrichtung für psychisch und geistig behinderte Kinder und Jugendliche aufbaute und unterhielt.