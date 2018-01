Eischwiele - „Pänz Dänz“: Karneval feiern ohne Rauch und Alkohol

„Pänz Dänz“: Karneval feiern ohne Rauch und Alkohol Letzte Aktualisierung: 31. Januar 2018, 10:21 Uhr

Eischwiele. Im großen Festzelt der KG Rote Funken-Artillerie Eschweiler e. V. 1913 auf dem Eschweiler Marktplatz findet traditionell am Karnevalsfreitag die Veranstaltung „Pänz Dänz“ statt. Auch in diesem Jahr sind am Freitag, 9. Februar, von 18 bis 22 Uhr, wieder alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren zu dieser „Ohne-Rauch-und-Alkohol-Party“ dorthin eingeladen, um ausgiebig Karneval zu feiern.