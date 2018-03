Eschweiler - Ostermessen in Eschweiler: Von der Karfreitagsliturgie bis zur Familienmesse

Eschweiler. An den Ostertagen gibt es in den Pfarren viele Angebote für Gläubige. Hier ein Überblick über die Gottesdienste in den einzelnen Gemeinden.

Gemeinde St. Antonius Bergrath: hat wegen der noch geschlossenen Kirche keine Ostermessen.

Gemeinde St. Antonius Röhe: Gründonnerstag, 29. März: 17 Uhr Kinder- und Familienmesse. Karfreitag, 30. März: 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi für Kinder und Familien. Karsamstag, 31. März: 19 Uhr Messe für Kinder und Familien. Ostersonntag, 1. April: 11 Uhr Hochamt. Ostermontag, 2. April: 11 Uhr Heilige Messe, unter Mitwirkung des Frauenchores Röhe.

Gemeinde St. Barbara Pumpe-Stich: Karfreitag, 30. März, 10.45 Uhr Fastenwanderung über St. Wendelinus und St. Antonius und um 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus; Karsamstag, 31. März, 20 Uhr Feier der Osternacht mit anschließender Agape-Feier; Ostermontag, 2. April, 10 Uhr Gemeinsame Osterlicht-Messe , anschließend Begegnung im Pfarrheim.

Gemeinde St. Blasius Kinzweiler: Gründonnerstag, 28. März, 19 Uhr Abendmahlmesse. Karfreitag, 30. März, 11 Uhr Kreuzweg auf dem Kalvarienberg mit allen Kommunionkindern. Karsamstag, 31. März: 19 Uhr Osternachtsfeier.

Gemeinde St. Bonifatius Dürwiß: Gründonnerstag, 29. März, 19 Uhr Heilige Messe vom letzten Abendmahl, anschließend Ölbergwache. Karfreitag, 30. März, 15 Uhr, Karfreitagsliturgie, 16 Uhr, Beichtgelegenheit. Karsamstag, 31. März, 20 Uhr, Feier der Heiligen Osternacht (mit Kirchenchor); anschließend Agape-Feier im Bonifatiusforum. Ostermontag, 2. April, 11 Uhr, Hl. Messe (mit Kirchenchor).

Gemeinde St. Cäcilia Hehlrath: Gründonnerstag, 29. März,: 20 Uhr Betstunde. Karfreitag, 30. März: 15 Uhr Karfreitagsliturgie. Karsamstag, 31. März, 21 Uhr Feier der Osternacht, anschließend Agape.. Ostermontag, 2. April: 10.45 Uhr Heilige Messe.

Gemeinde St. Cäcilia Nothberg: Gründonnerstag, 29. März, 19 Uhr Abendmahlfeier mit anschließender Ölbergstunde der Kommunionkinder; Karfreitag, 30. März, 11 Uhr Familienkreuzweg. Karsamstag, 31. März, 20 Uhr Feier der Osternacht mit anschließender Agape-Feier mitgestaltet vom Jungen Chor. Ostersonntag, 1. April, 9.30 Uhr Heilige Messe und um 17 Uhr Feierliche Vesper mit sakramentalem Segen.

Gemeinde St. Marien Röthgen: Karsamstag, 31. März, 20 Uhr Feier der Osternacht mit anschließender Agape-Feier mitgestaltet vom Jozsef-Acs-Chor.

Gemeinde St. Peter und Paul: Gründonnerstag, 29. März, 19 Uhr Heilige Messe vom Letzten Abendmahl; 21 Uhr bis 0.30 Uhr „Bleibt wach!“ Gemeinsam durch die Nacht für Jugendliche. Karfreitag, 30. März: 15 Uhr Feier vom Leben und Sterben Christi; anschließend Beichtgelegenheit bei verschiedenen Priestern, auch von auswärts; 20 Uhr Musik zum Karfreitag, mit der Sopranistin Maria-Eunju Park und Kirchenmusiker Kristofer Kiesel. Karsamstag, 31. März: 20 Uhr Osternachtfeier unter Mitwirkung des Projektchores. Ostersonntag, 1. April: 9.30 Uhr Hochamt; 19 Uhr Stadtabendmesse. Ostermontag, 2. April: 9.30 Uhr Familienmesse mit anschl. Ostereiersuchen und 19 Uhr Stadtabendmesse.

Kapelle im St.-Antonius-Hospital Eschweiler: Gründonnerstag, 29. März, 20 Uhr Ölbergwache. Ostersonntag: 9.30 Uhr Heilige Messe. Ostermontag, 2. April, 11 Uhr, Heilige Messe, unter Mitwirkung des Frauenchores Röhe.

Gemeinde St. Severin Weisweiler und Pfarre St. Johannes Baptist Hücheln: Gründonnerstag, 29. März: 18.30 Uhr Abendmahlfeier mit den Kommunionkindern aus Weisweiler und Hücheln. Karfreitag, 30. März: 10.30 Uhr Kreuzwegandacht für Kinder in Hücheln; 15 Uhr Karfreitagsliturgie in Weisweiler. Karsamstag, 31. März: 20.30 Uhr Osternachtfeier in Hücheln, anschließend Agape. Ostersonntag, 1. April, 11 Uhr Heilige Messe in Weisweiler; anschließend Agape, es singt der Kirchenchor, Ostermontag, 2. April, 11 Uhr Heilige Messe in Hücheln

Gemeinde St. Silvester Neu-Lohn:

Gründonnerstag, 29. März, 19 Uhr, Abendmahlfeier; anschließend ab 20 Uhr Ölbergstunde „Wachet und betet“ in der Werktagskapelle. Karfreitag, 30. März, 15 Uhr, Liturgie vom Leiden und Sterben Christi. Karsamstag, 31. März, 22.30 Uhr Osternachtfeier. Ostersonntag, 1. April, 18 Uhr Hochfest der Auferstehung des Herrn.

Gemeinde St. Wendelinus Hastenrath: Karfreitag, 30. März, 10 Uhr Kreuzwegandacht und um 11 Uhr Familienkreuzweg. Karsamstag, 31. März, 20 Uhr Feier der Osternacht mit anschließender Agape-Feier mitgestaltet vom Kirchenchor. Ostersonntag, 1. April, 11 Uhr Heilige Messe.

Pfarre St. Georg St. Jöris: Gründonnerstag, 29. März, 17 Uhr Abendmahlmesse. Ostersonntag, 1. April, 10 Uhr Heilige Messe. Ostermontag, 2. April: 9.30 Uhr Heilige Messe.

Senioren- und Betreuungszentrum der Städteregion Aachen: Ostersonntag, 1. April, 10.30 Uhr Heilige Messe.

Evangelische Kirchengemeinde Weisweiler-Dürwiß: Gründonnerstag, 29. März, 18 Uhr Feierabendmahl im Evangelischen Gemeindezentrum Weisweiler, Burgweg 7. Karfreitag, 30. März, 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kreuzkirche; 11.15 Uhr Gottesdienst mit Dürwiß in der Auferstehungskirche Weisweiler. Ostersonntag, 1. April, 10 Uhr Familiengottesdienst mit Osterfrühstück Dürwiß in der Auferstehungskirche Weisweiler. Ostermontag, 2. April, 10 Uhr, Familiengottesdienst mit Osterfrühstück in der Kreuzkirche Dürwiß.

Evangelische Kirchengemeinde Eschweiler: Ostergottesdienste in der Dreieinigkeitskirche: Gründonnerstag, 29. März, 18 Uhr, Gottesdienst mit Instrumentalensemble. Karfreitag, 30. März: 9.45 Uhr. Karsamstag, 31. März, 21 Uhr Gottesdienst in der Osternacht, mit Projektchor und Osterfeuer. Ostermontag, 2. April: 9.45 Uhr Gottesdienst mit Gospelchor.

Ostergottesdienste in St. Barbara Pumpe-Stich: Karfreitag, 30. März: 11 Uhr. Ostersonntag, 1. April: 11 Uhr Familiengottesdienst, anschließend Osterbrunch.

Freie evangelische Gemeinde: Gründonnerstag, 29. März, 19 Uhr Andacht mit Abendmahl. Karfreitag, 30. März, 10 Uhr Gottesdienst. Ostersonntag, 1. April, 6 Uhr Frühgottesdienst mit Abendmahl; 10 Uhr Familienfestgottesdienst.

Freie Gemeinde Apostolischer Christen: Röthgener Straße 68a:

Karfreitag, 30. März, 9.30 Uhr Gottesdienst. Ostersonntag, 1. April, 9.30 Uhr Gottesdienst.