Eschweiler - Ortsverband Mitte der CDU erhält Anworten zur Sauberkeit und Ordnung

Eschweiler. Der Ortsverband Mitte der CDU Eschweiler hat zu Ostern eine Befragung der Bürger durchgeführt, bei der Karten in die Briefkästen im Ortsteil Mitte eingeworfen wurden. Darin ging es vor allem um Wünsche und Anregungen, die die Bürger in Bezug auf Eschweiler haben und was ihnen am Herzen liegt.

Der Ortsverband hat zahlreiche Rückmeldungen dazu erhalten, unter denen sich nun viele Vorschläge und Anregungen befinden, denen sich der Vorstand nun widmen wird.

Unter den Anregungen befinden sich Probleme mit der Sauberkeit und Ordnung. Es wurde des Öfteren gemeldet, dass Grünanlagen nicht gepflegt werden und Blumenbeete als Hundetoilette fungieren und wie man dies eventuell versuchen könnte zu ändern. Außerdem wurden auch einige Anregungen zum Verkehr in Eschweiler verfasst. Nicht nur rücksichtsloses Fahren wurde dort aufgeschrieben, sondern auch fehlende Parkplätze und vor allem das Problem mit den Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren und so nicht nur eine Straße komplett lahmlegen.

In Kürze wird eine Ortsbegehung der Liebfrauenstraße stattfinden, da diesbezüglich viele Bürger ihren Missfallen ausgedrückt haben und der Ortsverband das mit ihnen zusammen besprechen möchte. Die Begehung ist am Donnerstag der kommenden Woche, 7. Juni, und beginnt um 18 Uhr. Treffpunkt ist die Liebfrauenstraße. Angefangen wird an der Ecke zur Jülicher Straße. Jeder Bürger, der daran Interesse hat, ist herzlich eingeladen.