Eschweiler-Nothberg - Oktav: Angebot in St. Cäcilia vom 9. bis 16. September

Eschweiler-Nothberg. Es gibt kein Leben ohne Leid. In der Oktav „Zur Schmerzhaften Muttergottes zu Nothberg“ möchte die Gemeinde St. Cäcilia Nothberg vom 9. bis zum 16. September in den Gottesdiensten die sieben Schmerzen aus dem Leben der Muttergottes betrachten.

1. Der Schmerz bei der Weissagung des Greisen Simeon, dass ein Schwert Marias Seele durchbohren wird.

2. Das Flüchtlingsschicksal: Maria und Josef mit dem Neugeborenen auf der Flucht nach Ägypten.

3. Das angstvolle, drei Tage lang dauernde Suchen nach dem zwölfjährigen Jesus bei der Wallfahrt zum Tempel nach Jerusalem.

4. Die Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Golgota, Maria Auge in Auge mit ihrem kreuztragenden Sohn.

5. Das Miterleben der Kreuzigung Jesu. Maria unter dem Kreuz ihres Sohnes.

6. Die Abnahme Jesu vom Kreuz. Das Leid der Mutter, als der Leichnam ihres gekreuzigten Sohnes auf ihren Schoß gelegt wird und sie ihn in ihren Armen hält.

7. Die Grablegung.

Die Gedächtnisfeier „Zur Schmerzhaften Muttergottes zu Nothberg“ soll Trost spenden.

Jedes Menschenleben kennt neben Höhen auch Tiefen, neben Licht auch Schatten, Enttäuschung, Unglück, Angst, Not, Krankheit, Todesfälle, Unfrieden, Arbeitslosigkeit...

In der Zeit der Oktave lädt die Gemeinde alle Frühaufsteher morgens um 6 Uhr zur Feier der heiligen Messe in die Kirche St. Cäcilia in Nothberg ein.