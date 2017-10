Eschweiler.

Berühmte Künstler, die unentgeltlich auftreten, ein Publikum, das bei freiem Eintritt herbei strömt, und eine Stimmung im Saal, die unbezahlbar ist – in Eschweiler gibt es das jedes Jahr beim Herbstfest des Fördervereins Talbahnhof. Am Sonntag, 5. November, ab 15 Uhr ist es wieder so weit.