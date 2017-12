Eschweiler.

Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt: Und so traf am Donnerstagvormittag unter anderem die „Strohhut-Bande“ auf den „1. FC Little Pony“, während sich „PAPI“ mit dem „Dream Team“ auseinandersetzte und „Office Soccer“ den „Adlern“ die Flügel stutzte. Was lag an? Die Endrunde der Futsal-Meisterschaft des Berufskollegs Eschweiler!