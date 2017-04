Eschweiler-Hastenrath.

Es dauerte Donnerstagmorgen gar nicht lange, bis einige Spaziergänger, die – meist mit Hund – der Kälte trotzten an der Obstplantage Hillemacher in Hastenrath stehen blieben und Hubert Hillemacher fragten, was er denn da genau mache. Beregnungsanlagen waren nämlich eingeschaltet – und das bei Minustemperaturen.