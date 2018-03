Eschweiler.

Fähnchen, Schals und jede Menge Westen – ein wenig erinnerte die Szene im Rathausfoyer am Mittwochmorgen an ein Fantreffen eines Fußballclubs. Da passte es, dass ein Schal die Aufschrift der bekannten Hymne des FC Liverpool trug: „You‘ll never walk alone“ – niemals wirst du alleine gehen.