Eschweiler - Nur noch deutsche Neukunden: Eschweiler Tafel reagiert mit Entsetzen

Nur noch deutsche Neukunden: Eschweiler Tafel reagiert mit Entsetzen Von: Rudolf Müller

Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2018, 17:45 Uhr

Eschweiler. Mit blankem Entsetzen hat Karin Schmaling, Vorsitzende der Eschweiler Tafel e.V., auf das reagiert, was ihre Kollegen in Essen am Donnerstag verkündet haben.