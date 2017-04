Die Angebote des Sozialverbands

Auch dieses Jahr bietet der VdK wieder zahlreiche Ausflüge an. Karten können an jedem ersten Dienstag im Monat zwischen 14 und 16 Uhr beim Kaffeeklatsch im Seniorenzentrum Marienstraße erworben werden. Abfahrt ist zu den angegebenen Zeiten an der Bergrather Kopfstraße und jeweils 15 Minuten später ab Talbahnhof.

Los geht es am Donnerstag, 11. Mai, zur traditionellen Spargelfahrt nach Walbeck und Brüggen. Abfahrt ist um 10.15 Uhr. Der Preis beträgt für Mitglieder 20 Euro, ein Spargelessen ist enthalten.

Am Freitag, 15. September, startet der VdK zu einer Moselschifffahrt für 30 Euro. Los geht es um 8 Uhr. Das Abendessen findet im Prosecco in Donnerberg statt.

Zum Jahresabschluss geht es zum Lütticher Weihnachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember. Für 20 Euro geht es um 10.45 Uhr nach Belgien. Das Abendessen bei Rinkens in Neu-Lohn ist inklusive. Nachfragen sind telefonisch unter Telefon 02403/31822 bei Ingrid Momma möglich.