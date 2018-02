Eschweiler.

Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig haben am Donnerstag ihre Entscheidung über ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge vertagt. Am 27. Februar soll das Urteil nun gefällt werden. In der Indestadt ist ohnehin klar: Niemand in der Stadtverwaltung geht davon aus, ein solches Verbot für Eschweilers Stadtkern auszusprechen.