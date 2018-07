Eschweiler.

„Ich möchte Weltmeisterin werden!“ Die neunjährige Lea Röhrig lässt keine Zweifel am Ziel ihrer Reise in die USA aufkommen, schließlich hat die Haidong-Gumdo-Kampfsportlerin bereits 2017 im Heimatland der asiatischen Schwertkampfkunst, bei den Weltmeisterschaften in Südkorea, direkt den dritten Platz errungen.