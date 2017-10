Neun Frauen erhalten Zertifikat „Finanzbuchhalterin“

Eschweiler. Nach fünf bestandenen Prüfungen in den Modulen Finanzbuchführung 1 bis 3 mit DATEV, Bilanzierung sowie Kosten- und Leistungsrechnen und insgesamt 300 Unterrichtsstunden erhielten neun Teilnehmer der Volkshochschulen Eschweiler und Nordkreis Aachen das Abschlusszertifikat zur „Finanzbuchhalterin (XB)“.

Gemeinsam gratulierten die jeweiligen Fachbereichsleiterinnen Petra Kleinschmidt und Silvia Hannemann den Teilnehmerinnen. Diese zeigten sich bei einer Feierstunde im ehemaligen VHS-Standort Hotel de Ville sowohl von Inhalten und Durchführung in kompakter Form in nur sieben Monaten als auch vom hohen Niveau des Unterrichts begeistert. „Wir sind gut gerüstet für höhere Aufgaben“, so der übereinstimmende Tenor der Gruppe.

Erfolge bei der Stellensuche können bereits verbucht werden: Einer Teilnehmerin, die bisher in Teilzeit beschäftigt war, wurde eine Vollzeitstelle in der Buchhaltung angeboten, um die Fachkraft im Unternehmen langfristig zu binden. Eine weitere Absolventin, selbstständig in eigener Praxis in Eschweiler, konnte durch ihr Fachwissen erhebliche Kosten einsparen und die Produktivität des Unternehmens erhöhen.

Xpert ist eine Dachmarke der deutschen Volkshochschulen sowie europäischer Bildungsträger und steht für ein qualitativ hochwertiges und standardisiertes System zur Zertifizierung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen im Beruf.

Der nächste Lehrgang, der wieder in Kooperation der beiden Volkshochschulen angeboten wird, startet am Montag, 6. November, mit der Finanzbuchhaltung 1 an der VHS Eschweiler. Der Unterricht wird zweimal pro Woche und 14-tägig samstags durchgeführt.

Eine kostenfreie Infoveranstaltung findet am Montag, 9. Oktober, um 18 Uhr in der VHS Eschweiler, Kaiserstraße 4a statt. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Weitere Informationen zu den Inhalten, dem Ablauf und den Kosten sowie den finanziellen Fördermöglichkeiten erteilen die Fachbereichsleiterinnen Petra Kleinschmidt (VHS Nordkreis Aachen) unter Telefon 02401/9300221 und Silvia Hannemann (VHS Eschweiler) unter Telefon 02403/702730.