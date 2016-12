„Neujahrs-Lauftreff“: Rein in die Laufschuhe

Eschweiler-Pumpe-Stich. Traditionell eröffnet der Marathon-Club Eschweiler das Sportjahr mit seinem „Neujahrs-Lauftreff“. Schon seit 28 Jahren heißt es am 1. Januar: raus aus dem Bett und rein in die Laufschuhe, damit Mann und Frau nach der Silvesternacht wieder fit werden.

Verschiedene Gruppen

Hierzu möchte der Verein alle Laufsportfreunde (auch Anfänger sind willkommen) herzlich einladen.

Treffpunkt ist am Sonntag, 1. Januar, um 11 Uhr der Waldparkplatz Jägerspfad/ Am Schlemmerich in Eschweiler. Gelaufen wird an diesem Tag etwa eine Stunde: locker in verschiedenen Laufgruppen durch den Eschweiler Stadtwald.

Gemütliches Beisammensein

Nach dem Lauf warten auf dem Parkplatz am Waldrand warme Getränke und ein kleiner Imbiss auf alle Teilnehmer, um den Neujahrs-Lauftreff mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen zu lassen. Der Marathon-Club Eschweiler hofft wieder auf ein reges Interesse an seinem „Neujahrs-Lauftreff“.