Eschweiler.

Frohe Kunde aus dem Eschweiler Rathaus: Nach Jahren der roten Zahlen präsentierte der Stadtkämmerer Stefan Kaever am Mittwoch zum zweiten Mal hintereinander einen Etat, an dessen Ende ein Plus steht. 4,3 Millionen soll der Überschuss im kommenden Jahr betragen – trotz wieder steigender Städteregionsumlage.