Eschweiler.

Ein alter Wanderweg in neuem Glanz: Der Arbeitskreis Stadtteilforschung Röhe hat es sich 2015 zur Aufgabe gemacht, den Weg von der Rue de Wattrelos bis zur Nickelstraße in Röhe zu reaktivieren. Jahrelang schien diese Abkürzung nach Eschweiler in Vergessenheit geraten, und die Natur hatte sich den Weg zurückgeholt.