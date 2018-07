Die Frauenheilkundeist sein Spezialgebiet

An der medizinischen Universität „Carol Davila“ in Bukarest verantwortet Dr. Müller-Funogea als Lehrbeauftragter zahlreiche wissenschaftliche Studien und brachte eine Vielzahl an wissenschaftlichen Veröffentlichungen heraus. Auch ein Patent ist auf ihn gemeldet: für ein chirurgisches Operations-Set, das für minimalinvasive Operationen mit der schonenden Petros-Goeschen-Methode zu nutzen ist.

Geboren und aufgewachsen ist Dr. Ion-Andrei Müller-Funogea in Bukarest. Er studierte Medizin in Bukarest und war zunächst als Allgemeinmediziner tätig, später auch als Notarzt. Von 1990 an wurden die Frauenheilkunde und Geburtshilfe sein Spezialgebiete.