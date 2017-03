Neue Trainer für den SV 08 Fortuna Weisweiler

Eschweiler-Weisweiler. Der SV 08 Fortuna Weisweiler Fußball stellt die Weichen für die kommende Saison: Einvernehmlich haben die sportliche Führung und Trainer Samir Quindi beschlossen, die Zusammenarbeit zum Saisonende zu beenden.

Während die Fortuna einen größeren Umbruch beabsichtigt, sieht Quindi seine Zukunft im höherklassigen Bereich beziehungsweise im leistungsorientierten Jugendfußball. „Samir war nicht nur als aktiver Spieler, sondern auch als Trainer eine Bereicherung für unseren Verein.

Es war eine professionelle Zusammenarbeit, die nun aufgrund der Zukunftsvorstellungen beider Seiten im Sommer endet. Wir danken Samir schon jetzt herzlichst und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“, äußert sich Manfred Bräuer, 1. Vorsitzender der Fortuna.

Die Nachfolge für Quindi ist derweil bereits geklärt: So werden in der Saison 2017/2018 die aktiven Spieler Sascha Jesse und Besnik Sabani als Spielertrainer die Verantwortung für die 1. Mannschaft übernehmen. Die Verantwortlichen der Fortuna sind sich einig, mit zwei langjährigen Leistungsträgern an der Seitenlinie eine gute Lösung gefunden zu haben.