Eschweiler.

Die 29-jährige gebürtige Bonnerin Kerstin Lube bereichert in den nächsten beiden Jahren als Pfarrerin die Evangelische Kirchengemeinde in Weisweiler. Sie stammt aus einer christlichen Familie und bezeichnet Religion als Bestandteil ihres täglichen Lebens. Wir sprachen mit ihr über Glaube, Dogmen, Ökumene und über das, was sie sich für die nächsten zwei Jahre in ihrer Gemeinde vorgenommen hat.