Eschweiler - Neue Mehrsprachenkurse bei der VHS

Eschweiler. Viele Menschen lernen an verschiedenen Volkshochschulen und Universitäten mehrere Sprachen gleichzeitig.

Diese Methode ist an der VHS Eschweiler entstanden und in diesem Semester gibt es auch vor Ort neue Mehrsprachenkurse. Zur Auswahl stehen mehrere Kursformate: Italienisch, Spanisch und Französisch in einem Kurs, auch für Schüler ab dem 13. Lebensjahr. Der Kurs findet donnerstags von 16:30 bis 18 Uhr im VHS-Haus statt.

Wer durch Dänemark, Schweden und Norwegen reisen möchte, hat die Möglichkeit, alle drei Sprachen gleichzeitig zu lernen. Im Kurs werden auch Vorkenntnisse für Finnisch und Isländisch vermittelt. Der Anfängerkurs beginnt am Samstag 17. März und findet an weiteren Samstagen statt.

Alle Ost- und Südeuropabummler haben die Chance, auch diese Sprachen zu erlernen oder zu verbessern. Ein Acht-Sprachenkurs für Anfänger (drei romanische, vier slawische Sprachen und Türkisch) findet immer freitags, 19 Uhr im VHS-Haus statt. Es sind noch wenige Plätze frei. Weitere Kurse und Infos unter Telefon 70270 möglich.