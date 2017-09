Neue Kinderkulturreihe: Pelemele rocken den Schulhof

Eschweiler. Ein neues, buntes Kultur- und Unterhaltungsangebot am Städtischen Gymnasium nimmt Fahrt auf: Mit der Spielzeit 2017/18 startet die neue Reihe „NiXX wie hin! Kinderkultur in Eschweiler“ – Musik und Theater für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 und ihre Familien.

Ausgewählt wurden Gruppen und Künstler mit bundesweitem Renommee in der Kinderkultur. „NiXX wie hin!“ bietet eine bunte Mischung aus Konzerten, Schauspiel und andere Theaterformen, mal witzig und mit Power, mal nachdenklich und voller Poesie.

Besucher können sich auf sechs besondere Nachmittage in Aula und Hof des Städtischen Gymnasiums an der Peter-Paul-Straße freuen. Nach den Veranstaltungen gibt es Gelegenheit zum Austausch bei Kaffee und Getränken. Die Tickets gibt es für 5 Euro in der Buchhandlung Oelrich & Drescher, Neustraße 10, Telefon 02403/20116, und im Sekretariat des Städtischen Gymnasiums, Peter-Paul-Straße 13, sowie unter ticket@nixxwiehin.de.

Vielfach ausgezeichnet

„Rock im Schulhof – open air“ heißt es am Samstag, 30. September, 16 Uhr, am „Städti“. Bei ihren mitreißenden Live-Konzerten nehmen die Jungs von Pelemele die Zuhörer mit auf eine musikalische Abenteuerreise: Mal rocken sie mit lauten Gitarren, mal gibt’s fetten Hip-Hop oder auch mal eine zarte, soulige Ballade.

Eine bunte Mischung eben – und genau das bedeutet „Pelemele!“: französisch für „Mischmasch“.

Die Kölner Band, die auch die Kinderstunksitzung musikalisch begleitet, hat schon viele Hits in den Kiraka-Radio-Charts gelandet und verschiedene Preise eingeheimst, u.a. den Leopold-Preis für „Gute Kindermusik“ und den Preis des „Geraldino Kindermusik Festival“ in Nürnberg. Kommt doch einfach in die Aula und rockt mit! Weitere Infos unter www.nixxwiehin.de.