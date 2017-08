Eschweiler-Kinzweiler.

Sehr begehrt waren die Plätze im Neubaugebiet in Kinzweiler an der Ackerstraße, als im Jahr 2015 Immobilien zum Verkauf gestellt wurden. Auf 57 Grundstücke kamen mehr als doppelt so viele Anfragen. Innerhalb weniger Wochen hatten alle Grundstücke einen neuen Besitzer – einige von ihnen wohnen jetzt seit wenigen Monaten dort.