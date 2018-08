Die Spiele des kommenden Wochenendes

Bezirksliga: VfVuJ Winden - TuS 08 Langerwehe, Spfr. Düren - Jgsp. Wenau (beide So., 15.30 Uhr);

Kreisliga A Aachen: SV St. Jöris - Fort. Weisweiler (So., 15 Uhr); Kreisliga A Düren: SV Kurdistan Düren - Rhen. Lohn (So., 14.15 Uhr);

Kreisliga B Aachen: Spfr. Hehlrath - Eschweiler FV (So., 15 Uhr), spielfrei: SC Berger Preuß;

Kreisliga B Düren: FC 09 Gereonsweiler - Lohn II, FC Vikt. Schlich - TuS 08 Langerwehe II (beide So., 15 Uhr); Kreisliga C Aachen: SV St. Jöris II - Col. Donnerberg II (So., 13 Uhr), VfR Venwegen - Falke Bergrath, Germ. Dürwiß - Adler Büsbach, SCB Laurenzberg - SC Berger Preuß III (alle So., 15 Uhr), Rhen. Eschweiler - SC Sparta Bardenberg II (So., 15.15 Uhr); Kreisliga C Düren: SG Nordeifel II - Jgsp. Wenau II (So., 13 Uhr);

Kreisliga D Aachen: Falke Bergrath II - SV Breinig IV (So., 11 Uhr), Spfr. Hehlrath II - Eschweiler FV II, Germ. Dürwiß II - SG Stolberg III, FC Stolberg II - Fort. Weisweiler II, Rhen. Eschweiler II - VfJ Laurensberg IV (alle So., 13 Uhr), ASA Atsch - SCB Laurenzberg II (So., 15 Uhr).