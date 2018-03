Eschweiler - Negativserie der Eschweiler Handballer endlich gebrochen

Eschweiler. Zu ungewohnter Uhrzeit um 20 Uhr hat die erste Mannschaft der Eschweiler SG am vergangenen Heimspielsamstag die Drittvertretung des BTB Aachen empfangen. Für die Mannschaft von Trainer Alten ging es darum, endlich wieder Punkte einzufahren, dabei mussten die Indestädter auf ihren Rückraumspieler Daniel Weber verzichten, wurden jedoch zusätzlich von David Wild unterstützt.

Junioren gewinnen erneut ohne vier Stammspieler B-Junioren: Eschweiler SG - Pulheimer SC 32:30 (18:11) Erneut musste Eschweiler im auf Wunsch des Gastes verlegten Spiels auf vier Stammkräfte verzichten. Zu Jens Kellenter und Arne Thielen gesellten sich nun Jerome Aretz und Leonard Eßer. Florian Rath und Niclas Faber kehrten nach Krankheit zurück, waren aber noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Dieses Mal konnte Coach Weber aber auf die Unterstützung aus der ambitionierten C-Jugend zurückgreifen. Philipp Schwarz und Lennert Kuehn halfen aus und haben ihre Sache auf dem Spielfeld sehr gut gemacht. Nach verschlafenem Start konnte die ESG zum 6:6 ausgleichen. Bis zur Pause wurde eine 18:11 Führung herausgespielt. Getrübt wurde das Ergebnis von der Verletzung des Torhüters Jonas Krauthausen. Er erlitt einen Muskelfaserriss und fällt erst einmal aus. Wer dachte, der Sieg wäre schon eingetütet, wurde eines Besseren belehrt. In der 2. Halbzeit fand die Abwehr keinen Zugriff mehr auf die körperlich überlegenen Gäste und im Angriff wurden einige klare Torchancen vergeben. So konnte Pulheim auf 26:25 verkürzen. In der Folge sammelten sich die ESG-ler noch einmal und konnten wieder auf 30:26 vorentscheidend davonziehen. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg der jungen Truppe. Damit zieht man in der Tabelle an Pulheim vorbei. Es spielten: Tor: Jonas Krauthausen, Kilian Göttel, Jakob Schäfer; Feld: Leon Weber (14), Niclas Neander (4), Felix Schlösser (10), Niclas Faber (2), Florian Rath (1), Tim Hackenbroich, Lennert Kuehn (1), Philipp Schwarz

Der bessere Start in die Partie gelang den Gästen aus Aachen, die sich zunächst mit 3:0 absetzen konnten. Doch anders als in einigen vorangegangen Spielen ließ sich die Eschweiler Mannschaft davon nicht beeindrucken. Sie spielte weiterhin eine stabile 6:0 Abwehr und musste aus dem Positionsangriff kaum Tore hinnehmen.

Es dauerte jedoch einige Zeit, bis auch das Eschweiler Angriffsspiel in Fahrt kam. In Minute 19 konnte man zum ersten Mal ausgleichen (7:7). In dieser Phase legte die ESG einen 6:0-Lauf hin, wel-cher die Motivation des Teams weiter anfachte. Zusätzlich wurde das Team durch die herausragende Stimmung in der Eichendorff-Halle gepusht.

Die Mannschaft dankt allen, die trotz der schlechten Leistungen in den letzten Wochen wieder Stimmung gemacht haben. Dank dieser starken Phase konnte die ESG mit einem Vier-Tore-Vorsprung (14:10) in die Halbzeitpause gehen.

Der Sieben-Meter-Killer

Angeführt von den beiden Jungspunden Boese und Kembügler gelang es den Eschweilern zu Beginn der zweiten Halbzeit immer wieder, ihre Angriffsaktionen erfolgreich zu vollenden. Die Abwehrreihe zwang die Burtscheider weiterhin zu Würfen aus der zweiten Reihe, welche immer wieder von Torhüter Blume pariert werden konnten. Auch der zweite Mann zwischen den Pfosten, Simon Velden, konnte sich als Sieben-Meter-Killer auszeichnen.

Nach einer zwischenzeitlichen 30:20-Führung, ließ die Konzentration wieder etwas nach, was dem Engagement geschuldet war, mit welchem man die zweite Halbzeit bestritten hatte. Der Vorsprung schmolz in den letzten Minuten des Spiels wieder etwas dahin. Letztlich war der 32:25 Sieg jedoch nicht mehr gefährdet gewesen.

Das folgende Spiel wird man wieder in auswärtiger Halle bei SR Aachen 2 bestreiten. Wichtig wird sein, die Einstellung und den Siegeswillen unter der Woche im Training wieder aufzugreifen und mitzunehmen, damit man eine ebenso couragierte Leistung zeigen kann. Anpfiff ist am 3. März um 20 Uhr in Aachen in der Neuköllnerstraße 1.

Die Mannschaft

Für die ESG spielten: Blume, Lars; Velden, Simon; Boese, Jonas (4); Fröhlich, Gennadi (5/5); Hoffmann, Niels (2); Kembügler, Lars (4); Kivircik, Engin (2); Krahe, Karsten ; Mann, Kevin ; Morsch, Philipp (5); Poick, Simon (3); Thielen, Maik (4); Wild, David (1)