Eschweiler - Naturfreunde wandern durch den Wald

Eschweiler. Auch in diesem Jahr trafen sich 40 Naturfreunde zum Beginn des Jahres zu ihrer traditionellen Hüttenwanderung im Stadtwald. Treffpunkt war der Parkplatz „Am Schlemmerich“.

Von dort wanderte die Gruppe zur ersten Schutzhütte, an der Waltraud Reuter, stellvertretende Vorsitzende, die Teilnehmer begrüßte und erfreut war, dass trotz nicht allzu guter Witterung so viele an der Wanderung teilnahmen. Sie bedankte sich beim Vorsitzenden der Naturfreunde, Leo Gehlen, und seiner Frau Ingrid für die, wie jedes Jahr, gesponserte Verpflegung.

Dem Wanderwart Josef Kreies wünschte sie, da er leider erkrankt ist, von dieser Stelle gute Besserung. Anschließend wurde, das ist auch schon Tradition, das Naturfreunde-Lied gesungen. An der zweiten Hütte, der Hosmann’s Rast, wurde dann noch einmal angehalten. Das Ziel der Wanderung war wie immer die „Günter-Wagner-Hütte“ am Kopfweiher. Dort wurden die Wanderer bewirtet, wie das vor Jahren von Günter Wagner und seiner Frau Rosel eingeführt wurde und heute vom SPD-Ortsverein West weitergeführt wird.

Vielfältiges Programm

Der Vorsitzende Leo Gehlen begrüßte dort noch einmal die Teilnehmer. Er erwähnte noch einmal die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres und wies auf das vielfältige Programm der Naturfreunde im Jahr 2018 hin. Er bedankte sich bei Frank Wagner, Monika Medic und Achim Schyns für die Bewirtung und wünschte allen ein gesundes Jahr 2018.