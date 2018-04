Eschweiler-Dürwiß.

Es bleibt das gleiche traurige Bild, das sich den Naturfreunden Eschweiler alljährlich bietet. In jedem Frühjahr ziehen sie mit ehrenamtlichen Helfern aus in das Naherholungsgebiet rund ums Dürwisser Freibad, um die Hinterbliebenschaften, also den Müll anderer Personen wegzuräumen.