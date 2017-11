Eschweiler.

In der proppenvollen Delio-Arena im Haus Flatten an der Röthgener Straße feierten die Jecken der Narrenzunft Pumpe-Stich am Samstagabend ihre Sessionseröffnung. Nach dem Einmarsch des Spielmannszuges unter der Leitung von Reinhold Kindler begrüßte Präsident Tobias Wienands die zahlreichen Gäste gemeinsam mit dem Vorsitzenden Achim Schuster zum „Narrenpolterabend und Ordensfest“.