Eschweiler.

Kurz und intensiv war der Aufenthalt der chinesischen Delegation in Eschweiler. Aus Shaanxi reiste die fünfköpfige Gruppe an und lauschte nach Begrüßung von Peter Schöner und Annelene Adolphs vom Europaverein GPB, was der Förster der Städte Eschweiler und Würselen, Marco Lacks, zum Thema nachhaltiger Umgang mit dem Wald zu berichten hatte.