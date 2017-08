Immobilien gemeinsam unter Nachbarn entwickeln

Die Indestadt zu modernisieren, liegt meist in den Händen von Privateigentümern, denen die Stadt aber hilfreich zur Seite stehen will. „Wir haben eine Menge kleinteiliger Uraltbausubstanz“, sagt Bürgermeister Rudi Bertram. Viele Eigentümer seien der Ansicht, dass sich eine Neubebauung auf einem Grundstück von 70 Quadratmetern nicht rechne. „Wir sind gerne bereit, Gespräche mit Nachbarn in ähnlicher Lage zu moderieren, um dann auf zwei oder drei Grundstücken gemeinsam Neues zu entwickeln und Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Das gilt auch für kleine Geschäftslokale, die heute kaum noch vermietbar sind, während Ladenlokale mittlerer Größe gut nachgefragt sind.“