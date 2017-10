Eschweiler.

Im Jugendamt arbeitet man derzeit fieberhaft daran, wo man nach dem Wasserschaden in der neuen Kindertagesstätte in Dürwiß Kinder unterbringt, die zwingend betreut werden müssen. Bis heute läuft noch die Rückmeldefrist der Eltern, die in der vergangenen Woche angeschrieben wurden.