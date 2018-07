Eschweiler - Nach der Sommerpause geht‘s bei der VHS richtig rund

Eschweiler. Die Volkshochschule ist geschlossen und wird erst am 6. August, punkt 8.30 Uhr, wieder geöffnet. Was nicht heißt, dass sich dort in der Zwischenzeit nichts tut: Der „Internetshop“ unter www.vhs-eschweiler.de ist in den kommenden drei Wochen geöffnet, und die Anmeldungen werden bearbeitet.

Man kann in alle Ruhe im breiten Angebot stöbern und sich rechtzeitig einen Platz sichern. Direkt nach den Sommerferien starten eine Reihe neuer Fitnessangebote.

Medical Fitness Coach Detlef Gerth ist wieder mit drei Kursen vertreten. Neu startet bereits am Dienstag 4.9 um 9 Uhr „Frühsport und Fitnesswalking im Stadtwald“. Das Tempo richtet sich nach den Teilnehmenden – Ältere sind herzlich willkommen. Mittwochs ab dem 5. September um 17 Uhr startet der Kurs Functional Fitness neu: Ab November stellt die VHS für dieses Training Video-Übungseinheiten für SmartPhone und Computer zur Verfügung. Für Quereinsteiger offen ist „Power für die Piste“, eine Skigymnastik ab 5. September, 18.30 Uhr in der Kaiserhalle.

Die Gruppen- und Pilates-Trainerin Vanessa Bohn startet am 4. September ab 16.05 Uhr ihren Kurs „Step Aerobic“ in der Adam-Ries-Schule.

Nachdem die VHS im Frühjahr ihre Kursleiter im Thema fortgebildet hat, bietet sie nun außerdem ein „faszien-orientiertes Beweglichkeitstrainings“ freitags von 14 bis 15 Uhr an, das am 14. September startet. Eine Woche vorher kann zur gleichen Zeit kostenlos in den Kurs geschnuppert werden.

Irmgard Falkenberg, die u.a. als Übungsleiterin Rehasport Orthopädie qualifiziert ist, startet den Kurs „Fit Mix für Frauen und Männer“ montags morgens, von 10.30 bis 11.45 Uhr ab dem 10. September im VHS-Haus neu. Fortgesetzt wird das B.O.P-Training für Frauen aller Altersgruppen, dienstags ab 16 Uhr.

Nachwuchstrainerin Magdalena Kraus übernimmt zwei neue Rückenfitnesskurse, dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr ab dem 11. September im VHS-Haus sowie mittwochs von 20.15 bis 21.15 Uhr ab dem 12. September in der Aula der Adam-Ries-Schule.

Im Kurs „Gymnastik und Fitness für Frauen“ von Diplom-Sportlehrerin Ana Udvary sind derzeit Plätze für Quereinsteigerinnen frei. Der Kurs startet am Donnerstag 6. September um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Liebfrauenschule.

Wer als Erwachsener noch Schwimmen lernen oder grundlegende Fähigkeiten verbessern will, kann am Dienstag 11. September, 10 Uhr, am kostenlosen Schnuppern unter Leitung von DLR-Trainier Lothar Bayer teilnehmen und sich einstufen lassen. Kurse finden in den folgenden Wochen dienstags und/oder donnerstags vormittags in einer kleinen Gruppe bis maximal 5 Personen statt.

Anmeldung: www.vhs-eschweiler.de.