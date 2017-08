Eschweiler.

Seit acht Jahren gibt es Spielplatzpaten in der Indestadt. Sie helfen bei der Pflege und dem Erhalt eines Spielplatzes in ihrer Nähe. Einer von ihnen ist Günter Gorny-Tillmann. Jetzt ist der Rentner verärgert: Unbekannte haben die Rutsche auf „seinem“ Spielplatz am Erlenweg demoliert. Die Folge: Die Stadt hat sie entfernt.