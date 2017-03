Eschweiler. Damit hat der Dieb wohl nicht gerechnet, als er die Handtasche einer 69-Jährigen am Mittwochabend gewaltsam an sich riss: Drei Männer verfolgten ihn durch die Eschweiler Innenstadt und konnten ihn schließlich stellen.

Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Als der Dieb die Handtasche an sich riss, wurden die Passanten durch Hilferufe der Seniorin aufmerksam. Die Verfolgungsjagd endete schließlich an der Bergrather Straße, wo die drei jungen Männer den 39-jährigen Räuber festhalten konnten. Nach wenigen Minuten traf bereits die Polizei ein, die ihn vorläufig verhaftete. Er wurde zum Polizeigewahrsam in Aachen gebracht.