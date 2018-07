Eschweiler - Musikgruppe der Eschweiler Naturfreunde feiert Zehnjähriges

Eschweiler.

Zum zehnjährigen Bestehen hat sich jetzt die Musikgruppe der Eschweiler Naturfreunde in den Räumen des Tenniscenters in Eschweiler-Bergrath getroffen und dort ein ausgiebiges Frühstück genossen. Danach wurden – wie könnte es anders sein – die Liederbücher herausgeholt. Es wurde gesungen, gelacht und so manche Anekdote zum Besten gegeben.