Musiker: Ein Engel mit irdischer Bodenhaftung

Eschweiler. „Tommy Engel live“ heißt es am Samstag, 30. September, 20 Uhr, in der Aula der Realschule Patternhof. Veranstalter ist das Kulturzentrum Talbahnhof.

Das verspricht der Künstler: Wenn Tommy Engel auf Tour geht, weiß das Publikum, worauf es sich freuen kann – und irgendwie doch nicht. Denn Engels Konzerte laufen nicht nach 08/15-Schema. Tommy Engel spult seine Programme nicht nach statischem Plan ab; er schlägt darin immer wieder überraschende und kreative Haken.

Er spielt nicht nur für sein Publikum, sondern auch mit ihm. So entsteht eine unterhaltsame Vertrautheit: „Als würde man mit ihm zusammen irgendwo am Tresen stehen“, wie es in der Konzertkritik einer nordrhein-westfälischen Tageszeitung geschrieben wurde. Obwohl Tommy Engel natürlich Kölscher mit Leib und Seele ist, begeistert er seine große Fangemeinde weit uber die Grenzen der Domstadt hinaus. Denn in seinen Liedern und Geschichten geht es um die ganz einfachen und zuweilen doch so komplizierten Dinge des Lebens, die jeder kennt.

Mit seiner fast 54-jährigen Bühnenerfahrung verfügt der Allround-Künstler über ein unerschöpfliches Repertoire, welches er stetig erweitert. Tommy Engel ist mit feinem Gespür unterwegs und findet dabei die Themen, mit denen er sein Publikum in den verschiedensten Formen künstlerischer Darbietung anspricht.

Auch in den nachdenklichen Parts seiner Programme macht er sich nie zum Lehrmeister. Tommy ist ein Engel mit irdischer Bodenhaftung.