Musikalische Reise vom Barock bis hin zur Moderne Von: jope

Letzte Aktualisierung: 17. April 2017, 12:14 Uhr

Eschweiler. Neben vielen anderen beglückenden musikalischen Stunden, die derzeit der neue junge Organist an St. Peter-Paul Eschweiler, Kristofer Kiesel, den Freunden der Musica Sacra in der Indestadt und im Umland bereitet, gehört nun auch die Wiederbelebung der traditionellen Karfreitagsmusik in den Abendstunden des stillen Tages vom Leiden und Sterben Jesu Christi.