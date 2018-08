Eschweiler - Musik zur Marktzeit in der Kirche St. Peter und Paul

Musik zur Marktzeit in der Kirche St. Peter und Paul Letzte Aktualisierung: 27. August 2018, 14:58 Uhr

Eschweiler. Die Reihe Musik zur Marktzeit geht weiter: Am Samstag, 1. September, findet um 11 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul an der Dürener Straße eine besondere Musik zur Marktzeit statt.