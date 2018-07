Eschweiler.

„Die Nacht am See “, so heißt das Musical der Oberstufenschüler und -schülerinnen des Städtischen Gymnasiums Eschweiler, das am Sonntag um 18 Uhr, und am Montag um 20 Uhr, aufgeführt wird. Geschrieben wurde es von der 20-jährigen Tabea Naeven, die 2015 an der Schule ihr Abitur absolvierte. Jetzt studiert die gebürtige Eschweilerin in Münster Musik und Mathematik auf Lehramt.