Langerwehe - „Mosaik“ bildet einen Schwerpunkt im Töpfereimuseum

Langerwehe. Mosaik ist eine seit der Antike bekannte Technik zur Gestaltung prachtvoller Innenräume. Auf Böden, Wänden und Gebrauchsgegenständen wurde und wird diese Technik eingesetzt und erlaubt ausgesprochen langlebige und widerstandsfähige Verzierungen und Bilder, die zum Beispiel in Mesopotamien seit dem 3. Jahrtausend vor Chr. erhalten sind.

Der Lehrstuhl für plastisches Gestalten, Fachrichtung Innenarchitektur, der Hochschule OWL beschäftigt sich seit über zehn Jahren regelmäßig mit dieser Technik und ihrer Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Querschnitt des Schaffens

Exkursionen führten die jungen Innenarchitekten an heitere und zugleich magische Orte, wie sie der Jugendstil-Architekt Antonio Gaudi in Barcelona oder die Pop-Art Künstlerin Nicki de Saint Phalle in der Toskana geschaffen haben.

In der Ausstellung ist ein Querschnitt des Schaffens verschiedener Studienjahrgänge der Hochschule zu sehen. Einen Schwerpunkt bildet das „Mosaik“ aus dem Wintersemester 2017. Als Impuls diente hier ein Besuch im Römisch-Germanischen Museum in Köln. Es war durchaus erwünscht, dass Kopien der antiken Fundstücke oder Ausschnitte davon entstanden.

Einen besonders intensiven Eindruck hatte das Dionysosmosaik, hinterlassen, mit seinen zwei Millionen kleine Marmor- und Keramik-Steinchen. Dieses Mosaik aus dem 2. Jahrhundert nach Christi schmückte im römischen Köln den Boden eines prächtigen Festsaals.

Die Mosaikgruppe des Wintersemesters 2017/18 hatte große gestalterische Freiheit und konnte sowohl abstrakte Bilder als auch realistisch anmutende Motive für Tischplatten herstellen. Einzig die Form der Steinchen war „quadratisch“ vorgegeben und man wollte diesmal ohne Glasuren auskommen. Dabei entstanden sehr warme Bilder in den Farbtönen des natürlich belassenen Keramikmaterials aus Manganton, weißem Ton, Porzellanton und rot- brennender Erde.

Beispielhafte Werke

In der Langerweher Ausstellung finden die Besucher beispielhafte Werke aus den verschiedenen Projekten. Wenn diese Beispiele zu eigenem Schaffen anregen, gibt es Mosaiksteinchen zum Mitnehmen und zu Hause ausprobieren.

Wer aber tiefer in diese hier vorgestellte vielfältige Technik mit keramischem Material eindringen möchte, dem sei ein Workshop im museumspädagogischen Programm empfohlen, der an vier Tagen während der Ausstellungszeit von Professor Rennertz in der Museumswerkstatt betreut wird.

Ziel ist es, eine möglichst umfassende Verzahnung von eigenem praktischem Tun, der Ausstellung im Töpfereimuseum und den archäologischen Funden im römisch-germanischen Museum in Köln zu erreichen.

Termine gibt es im Internet: www.toepfereimuseum.de. Dauer der Ausstellung: Eröffnung: Sonntag, 8. April, 11 Uhr; Workshop: Montag, 30. April, 14 bis 19 Uhr, Dienstag, 1. Mai, 10 bis 15 Uhr, Samstag, 12. Mai, 11 bis 16 Uhr, Sonntag, 13. Mai, 10 bis 15 Uhr.