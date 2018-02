Aachen/Eschweiler - Modelleisenbahn, Blechspielzeug & Co.

Aachen/Eschweiler. Modellspielzeug fasziniert Liebhaber und Sammler schon seit Generationen. Bereits seit über 35 Jahren veranstalten die Adler-Märkte ihre Modellspielzeugmärkte unter anderem auch in den Kurpark-Terrassen in Aachen. Am Sonntag 4. März, ist die Welt der Adler-Modellspielzeuge ist zu Gast in den Kurpark-Terrassen Aachen, Dammstraße 40. Von 11 bis 16 Uhr sind die Türen für die interessierten Besucher geöffnet.

Hier haben Modellspielzeugliebhaber oder Neueinsteiger eine Gelegenheit, mit Gleichgesinnten Tipps und Know-how auszutauschen sowie über die zu erstehenden Sammlerstücke mit den Händlern zu verhandeln. Sogenanntes altes Spielzeug erfreut sich doch wieder steigender Beliebtheit, begeistert Kinder und Erwachsene, diese können gleichermaßen in die Spielzeugwelt der Eltern oder Großeltern eintauchen um seltenes oder kurioses zu entdecken.

Es entpuppt sich dabei oft als ein Spaß für die ganze Familie. Nicht selten führen Kinder die Sammel- und Spielleidenschaft der Eltern weiter. Nicht nur deswegen sind Familien ganz besonders herzlich willkommen.

Händler bieten gebrauchte und neue Modelleisenbahnen, Modellautos, Modellbausätze, Zubehör, Elektronikteile, Ersatzteile, Literatur und altes Blechspielzeug zum Kauf an. Die Angebotspalette reicht von einfachen Einsteigermodellen über technisch aufwendige bis zu seltenen, wertvollen Sammlerstücken.

Der Einzug der Digitaltechnik im Modelleisenbahnbereich hat inzwischen mit seinem erweiterten Funktionsumfang diese erheblich aufgewertet und auch für die junge Computergeneration spannend gemacht.

Mittels der elektronischer Steuerungen und Computer lassen sich komplexe Anlagen abwechslungsreich steuern, ja sogar Sprachansagen und realistische Geräuschkulissen lassen sich realisieren. Heute zischt, dampft, pfeift und quietscht es auf der digitalen Modellbahnanlage.

Auch die Modellautos der Rennwagen von den bekannten Weltmeistern, Pkws, Lkws, Busse und diverse Varianten aus Metall oder Kunststoff der namhaften Hersteller aus dem In- und Ausland sind in vielen Baugrößen auf den Märkten im Angebot. In Ergänzung zum stationären Handel und dem Internet bieten Modellspielzeugmärkte den Vorteil, die Objekte der Begierde in Augenschein zu nehmen, vor dem Kauf zu prüfen und auf einer multifunktionellen Testanlage auszuprobieren.

„Aus der guten alten Zeit“

Auch den Sammlern und Liebhabern von antiquarischem, meist mechanischem Spielzeug aus Blech, alten Gesellschaftsspielen, Literatur und anderem „aus der guten alten Zeit“ bieten die Märkte ein breites Angebot. Wer selbst noch altes Spielzeug besitzt, kann es auf die Modellspielzeugmärkte mitbringen, um es dort den Händlern anzubieten. Auch ein Tauschen der Waren ist möglich. Der Veranstalter oder die sachkundigen Aussteller helfen gerne weiter.

Der Eintritt zum Modellspielzeugmarkt beträgt fünf Euro für Erwachsene. Freien Eintritt gibt es für Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.