Eschweiler - Mitmachtheater „Jabahee“ begeistert mit Tanz und Akrobatik

Eschweiler.

Ein buntes Spektakel und staunende Kinderaugen – das Mitmachtheater „Jabahee“ begeisterte am vergangenen Samstag in der Aula des Städtischen Gymnasiums. Eine Stunde lang entführte das Ensemble ADESA Ghana zahlreiche Kinder in die Welt afrikanischer Geschichten, die mit Musik, Rhythmen, Tanz und Akrobatik zu einem tollen Erlebnis wurden.