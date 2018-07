Eschweiler - Mit der Kippa auf dem Kopf ein Zeichen gegen Judenfeindlichkeit setzen

Eschweiler.

Wenn Heinz Effenberg sein Haus in der Waldsiedlung verlässt, tut er das nicht ohne Kippa. Die kleine, flache Kopfbedeckung ist seit Jahrhunderten äußeres Zeichen der Religiosität von Juden. Effenberg ist Christ, von Kindheit an religiös erzogen worden. Und schon als Jugendlicher an der Geschichte des Judentums interessiert.